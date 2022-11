Stiri pe aceeasi tema

- ANRE atesta o tendința de stabilizare și echilibrare a nivelului prețurilor pentru benzina și motorina. Potrivit Agenției, fenomenul respectiv se explica prin oferta redusa de produse petroliere in anumite perioade in raport cu cererea, generate in mare parte de evoluțiile

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 26 octombrie. Benzina se ieftinește cu 3 bani, iar motorina cu 18 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 25,00 de lei, iar motorina 28,26 de lei.

- Vești proaste pentru șoferii romani. Dupa mai multe luni in care au avut loc mici ieftiniri la carburanți, prețurile benzinei și ale motorinei au inceput sa creasca, din nou. Cat costa acum combustibilul, la pompa. Explicațiile date de specialiști.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a facut publice noile prețuri ale carburanților, pentru joi, 6 octombrie. Benzina se scumpește cu 15 bani, iar motorina cu 19 bani. Maine, un litru de benzina va costa 24,27 lei, iar unul de motorina 25,71 lei.

- Compensarea prețurilor la motorina și benzina, cu 50 de bani, va fi prelungita: Ce spune premierul Compensarea prețurilor la motorina și benzina, cu 50 de bani, va fi prelungita: Ce spune premierul Guvernul are pe agenda sedintei de joi analiza proiectului de ordonanta de urgenta referitoare la sustinerea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca guvernul prelungește prin ordonanța de urgența masura compensarii cu 50 de bani pe litru pana la finalul anului atat la benzina, cat și la motorina. ”Decizia a produs efecte, am stabilizat și chiar a scazut prețul”, a spus Ciuca in debutul ședinței. Un acord…

- Este veste de ultim moment de la pompa pentru șoferi. Care sunt prețurile noi la benzina și motorina dupa ce cei mai importanți distribuitori de carburanți de pe piața autohtona, Lukoil, MOL și Rompetrol, au micșorat in ultimele 24 de ore prețurile practicate atat la benzina, cat și la motorina. Vești…

- Compensarea de 50 de bani pe litru de benzina sau motorina expira la finalul aceste luni, dar vicepremierul Kelemen Hunor spune ca masura a dat rezultate și, daca exista resurse bugetare, compensarea ar trebui prelungita pana la primavara. Subiectul va fi discutat intai in cadrul unei sedinte a coalitiei…