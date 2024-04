Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai populare destinatii de vacanta pentru romani nu mai vor sa primeasca turisti. Cel putin o parte dintre localnici sunt din ce in ce mai vocali impotriva valului de vizitatori din orasele lor. Cea mai recenta campanie a inceput in Tenerife luna aceasta, cand insula de vacanța…

- Vești rele pentru romani. Taxele pe salariu cresc in mod considerabil, ceea ce inseamna sa poate ajunge chiar și la un impozit dublu fața de ce știau pana acum. Cine sunt persoanele vizae și ce se poate intampla cu angajații in aceasta situație. Salarii impozitate dublu Organizația pentru Cooperare…

- Vești proaste pentru o mulțime de romani! Mai multe meserii vor disparea de pe piața muncii și vor fi inlocuite cu altele noi! Printre viitoarele ocupații se numara discotecat, aglomeratorist sau defectolog. iata ce anunț a facut ministrul Muncii!

- Vești bune! Categoria de romani care va primi bani in plus de la 1 martie 2024. Informațiile oferite de Institutul Național de Statistica (INS). Ce trebuie sa știe cei ce se vor bucura de ajutoare.

- In 2024 vei avea zbor direct din Baia Mare catre mai multe destinații de vacanța. Este vorba despre Creta, Antalya și Hurghada (Egipt). Mai multe detalii și oferte pe mara-tour.ro ZiarMM The post Zborurile din Baia Mare catre destinații de vacanța in 2024 appeared first on ZiarMM .

- Vești bune pentru romani! Guvernul a majorat plafonul maxim de venituri pentru acordarea ajutorului financiar sub forma de tichete sociale. Acest lucru inseamna ca un numar mai mare de persoane vor primi carduri sociale. Iata cine se ancadreaza, conform noii reguli.

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Mai multe persoane vor putea beneficia de un ajutor financiar de 2.000 de lei din partea statului. Care sunt condițiile in care pot intra in posesia banilor. Potrivit informațiilor, aceasta masura va fi valabila in urmatorii trei ani.