Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a supraviețuit și duelului cu Manchester City, revenind miraculos, Real Madrid mai are numai un pas pana la trofeul Ligii Campionilor. Pe 28 mai, o va infrunta la Paris pe Liverpool și jucatorii blancos au un stimulent extraordinar pentru a deveni campionii Europei, pentru a 14-a oara. Președintele…

- Real Madrid le-a oferit fanilor sai o noua noapte magica pe Santiago Bernabeu, „albii” revenind incredibil pe tabela contra celor de la Manchester City (calificare in finala Champions League dupa 6-5 la general cu „cetațenii”). La finalul partidei de la Madrid, Mo Salah (vedeta celor de la Liverpool)…

- Manchester City conducea cu 1-0 pe Santiago Bernabeu, iar finala Ligii Campionilor era mai aproape ca oricand. In doua minute (90', 91'), Real Madrid a reușit sa intoarca soarta confruntarii, iar in prelungiri Benzema a dat lovitura de grație. La finalul meciului, Pep Guardiola a incercat sa ofere o…

- Mohamed Salah (29 de ani) a avut un mesaj pe Twitter dupa ce Real Madrid a invins-o pe Manchester City, 3-1 dupa prelungiri, și s-a calificat in finala Champions League. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de…

- Ce n-a mai vazut Parisul? Iata ca raspunsul a fost dat miercuri spre joi noapte in returul semifinalei Ligii Campionilor de la Madrid, dintre Real Madrid și Manchester City, caștigata de galacticii antrenorului Carlo Ancelotti cu 3-1(6-5, la general), ce-i duce in finala Ligii Campionilor de la Paris,…

- Antrenorul formației FC Liverpool, Jurgen Klopp, a laudat daruirea jucatorilor sai dupa calificarea in finala Ligii Campionilor, in urma victoriei cu 3-2 in fata lui Villarreal, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Germanul a descris-o „ca si cum ar fi prima“ din cariera sa. „Aceasta finala,…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa 3-1 in returul cu PSG (0-1 in tur). Elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit in stil mare, alaturi de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu. Echipele calificate in „sferturile” Ligii Campionilor: Bayern Munchen, Liverpool, Real…