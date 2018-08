CNAS anunța finalizarea negocierilor noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fara interferon de care beneficiaza pacienții cu hepatita cronica virala C. Negocierile Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) cu deținatorii de autorizații de punere pe piața a tratamentelor fara interferon in vederea incheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C […]