Vești bune pentru fanii Madonnei. Cântăreața își reporgramează concertele anulate din cauza problemelor de sănătate din ultimele luni Veste buna pentru fanii Madonnei! Cantareata a anuntat printr-o postare pe pagina sa de Instagram, ca va reprograma toate concertele din cadrul turneului Celebratind, care au fost anulate din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat in ultimele luni. Cantareata se recupereaza inca, dar, pentru a-i linisti pe fani, a postat recent un video in care danseaza si le spune ca este pentru prima oara cand se ridica din pat, fara dureri, intr-o perioada lunga de timp. Noile date ale concertelor urmeaza sa fie anuntate saptamana urmatoare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

