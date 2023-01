Vești bune pentru cei care vor să își cumpere casă în Dubai. Ce se întâmplă cu prețurile In anul 2023, prețurile proprietaților rezidențiale din Dubai ar putea sa creasca mult mai incet, la capatul unui an record, care a inregistrat o crestere de peste 60% a totalului de unitati vandute, potrivit uneia dintre cele mai mari firme de consultanta imobiliara din oras. Preturile ar urma sa creasca cu aproximativ 5% in acest an, dupa ce au avansat cu 11% in 2022, ceea ce in sine a fost o incetinire de la o crestere de 21% in 2021, a declarat pentru Reuters Richard Waind, director general al grupului Betterhomes. „Ratele (mai mari) ale dobanzilor nu au eliminat cererea de baza. Dar cu siguranta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

