Veşti bune pentru aceşti bugetari. Bani mai mulţi pe card din luna februarie. Cum arata noile GRILE de salarizare Politistii, militarii, personalul civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne urmeaza sa primeasca salarii mai mari cu 20 la suta, in luna februarie. „Astfel, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se majoreaza cu o treime din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de Lege nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2019, in aplicarea art. 38 alin. (4)", informeaza un comunicat al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

