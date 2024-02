Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Din, președintele FRH, a anuntat ca partida de pe teren propriu cu Cehia, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2025, se va disputa la Baia Mare. „Nationala de seniori va avea un meci amical in perioada de pregatire, cu Macedonia de Nord, in perspectiva partidei de baraj cu Cehia pentru…

- Invitați in platoul Star Matinal, membrii trupei Proconsul, una dintre cele mai iubite formații de pop-rock din Romania, au anunțat ca implinesc 25 de ani de cariera. Trupa va susține un concert aniversar pe 7 martie la Sala Palatului.

- Este doliu in industria medicala din Romania. Un doctor cunoscut și fondatorul Institutului Inimii s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Vestea decesului a lasat multa durere și regret și sufletele celor care l-au privit cu admirație pe parcursul carierei sale.

- Elena Gheorghe, una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania, sarbatorește in acest an 20 de ani de cariera. Cantareața a pregatit o surpriza pentru fanii sai și iși dorește sa ii rasplateasca pentru cele doua decenii in care i-au fost alaturi.2024 este an aniversar pentru cantareața Elena Gheorghe…

- Procurorul de caz care se ocupa de dosarul lui Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare, lasa de inteles ca barbatul condamnat in Romania ar putea fi chiar eliberat, in Germania. Oricum, fostul edil nu va ajunge prea curand in tara noastra. De ce e complicata extradarea lui Chereches? In prezent,…

- Salajul incheie anul 2023 printre primele județe din Romania in ceea ce privește producția de miere de albine, iar numarul apicultorilor autorizați este in creștere la nivel local. Vestea este buna, dar cei mai mulți apicultori sunt suparați ca gasirea unei piețe de desfacere este dificila mai ales…

- Trupa care in anii 90 a pus practic bazele muzicii dance in Romania, și-a incheiat apoteotic turneul inceput in urma cu aproape doua luni. Dupa concerte in 16 orașe din Romania și doua reprezentații la Chișinau, ”3 Sud Est” a organizat pe 28 noiembrie un spectacol grandios la Sala Palatului.

- Din 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen nu va mai fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Anunțul a fost facut de Rareș Bogdan, care susține ca aceasta amanare este una strategica. Europarlamentarul PNL a explicat ca este nevoie de un vot pozitiv in parlamentul Olandei. Daca…