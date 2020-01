Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Țopescu a murit, au anunțat surse apropiate familiei, duminica seara. Fiica celebrului comentator sportiv avea 59 de ani. Trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu a fost gasit duminica seara, in locuința ei. Echipajul de la ambulanța nu a putut face insa nimic pentru a o salva. Vecinii spun…

- Potrivit sursei citate, Cristina Topescu a murit in casa sa. Fosta prezentatoare TV avea doar 59 de ani. „In cursul acestei seri (duminica, n.r.), in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina ei nu a mai fost vazuta…

- Anul 2019 a venit cu pierderi importante in lumea artistica romaneasca. Cantareți, actrițe, scriitori și artiști din lumea modei s-au stins din viața, lasand in urma, drept moștenire pentru cei care le-au admirat munca, creațiile lor. Iata care sunt artiștii romani care s-au stins din viața in 2019.…

- Subinspector de politie Madalina Cojocariu, va fi inmormantata maine, incepand cu orele 12.00, la cimitirul Palazu Mare.Amintim ca, Subinspector de politie Madalina Cojocariu a incetat din viata, la doar 33 de ani, in urma unei crunte batalii cu o boala nemilioasa."Dupa o lunga suferinta, in aceasta…

- Subinspector de politie Madalina Cojocariu a incetat din viata, la doar 33 de ani, in urma unei crunte batalii cu o boala nemilioasa."Dupa o lunga suferinta, in aceasta seara, colega noastra, subinspector de politie Madalina Cojocariu a incetat din viata, la doar 33 de ani, lasand in urma ei regrete…

- Aceasta tanara din Iași traiește o poveste extrem de emoționanta. In urma cu un an de zile i s-a pus un diagnostic greu de suportat. Chiar de ziua ei de naștere a primit o veste nesperata din partea medicilor ieșeni. O tehnica medicala folosita in premiera in Romania i-a salvat viața acestei tinere.…

- La intrarea in corpul diplomatic, in anul 1964, prahoveanul Nicolae Radulescu avea 31 de ani si aproape tot atatia ani a onorat apoi misiunile incredintate, in numele tarii sale, in cele mai diverse colturi ale lumii, incepand din Orientul Mijlociu si pana in fosta Iugoslavie. Nascut pe 6 decembrie…

- O cantareața foarte populara in randul coreenilor a murit la varsta de doar 25 de ani. Sulli a fost gasita fara suflare in propria casa din Sujeong-gu. Managerul ei a descoperit teribilul incident,...