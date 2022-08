Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in America din cauza Rusiei! Orașul New York a publicat un anunț de interes public pentru un atac nuclear. Anunțul a venit la cateva saptamani dupa ce presa rusa de stat a afirmat ca Putin ar putea distruge coasta de est a SUA. In noul clip lansat luni, Departamentul de gestionare a situațiilor…

- Pe canalul de YouTube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko, a fost publicata o conversatie telefonica, in care un soldat rus se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina. De asemenea soldatul a mai afirmat ca Federatia Rusa nu…

- Dmitri Medvedev, unul din principalii propagandiști ai lui Putin, considera ca este absurda ideea crearii unor tribunale pentru „investigarea acțiunilor Rusiei”, relateaza agentia rusa de presa TASS . Fostul președinte rus a declarat astazi, 6 iulie, ca numarul victimelor politicii SUA este comparabil…

- Anamaria Ferentz a plecat din Romania, in America, in anul 2010. Vedeta spunea pe atunci ca a renunțat la țara in care devenise celebra, pentru ca nu-i mai placea viata pe care o ducea aici. Așa ca a decis sa plece in tara tuturor posibilitatilor hotarata sa stearga trecutul cu buretele, sa renunte…

- Ungaria a iesit din nou in evidenta in UE și NATO din cauza apropierii de liderul de la Kremlin. Viktor Orban a anunțat ca nu va susține nicio masura care sa implice NATO in razboiul din Ucraina. Motivul invocat de Orban: este vorba despre un conflict exclusiv intre Rusia si Ucraina. Ungaria vrea ca…

- Astazi, 22 iunie, la Balți a fost marcata Ziua comemorarii victimelor fascismului. Flori au fost depusa la Memorialul Gloriei Militare de pe strada Decebal. La eveniment au participat peste 100 de balțeni. Amintirea eroilor cazuți a fost onorata cu un minut de reculegere. Colonelul in retragere Alexandr…

- Volodimir Zelenski a facut, duminica, prima deplasare din Kiev, de la inceputul invaziei rusești, ajungand pe fronturile de est, in regiunea Harkov. Din pacate, președintele ucrainean a putut vedea dezastrul provocat de trupele lui Putin cu proprii ochi, fiind dezamagit de modul in care a fost aparata…

- Dobrogea este, cu siguranța, cea mai cosmopolita dintre regiunile care formeaza Romania. Comunitațile de turci, lipoveni, aromani au transformat zona intr-un adevarat conglomerat socio-cultural unic pentru țara noastra. In tot acest peisaj, o comunitate cu adevarat neobișnuite salașluiește in cartierul…