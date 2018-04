Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre AFC Rapid și Academia Rapid, echipa din Liga 4-a, ar putea inceta in perioada urmatoare. Academia Rapid și primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a inceput o serie de discuții cu Horia Manoliu, președintele AFC Rapid, potrivit Prosport. Contactat telefonic de GSP.RO, Horia Manoliu a…

- CSA Steaua și Academia Rapid se vor intalni sambata, 14 aprilie, de la ora 19:45, intr-o partida care se va disputa pe Arena Naționala. La partida din Liga a 4-a se anunța 25.000 de suporteri, dar Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu este impresionat de fanii celor doua echipe. "Nu va insemna…

- Academia Rapid se lupta cu CSA Steaua și AS Tricolor pentru promovarea in Liga a 3-a, insa cel mai greu meci pentru giuleșteni va fi astazi. Oficialii alb-vișiniilor se vor prezenta astazi in fața comisiilor AMFB, de la ora 14:30, pentru a da explicații in cazul folosirii pe fals a jucatorului Cristian…

- Rapidul are din nou probleme dupa ce Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea de acordare a personalitații juridice a celor de la Academia Rapid 2017. Giuleștenii au 5 zile la dispoziție pentru apel, decizia nefiind una definitiva. In prima faza, la 14 februarie, Judecatoria Sectorului 1 a amanat…

- Gigi Becali susține ca George Copos investește, deocamdata neoficial, la Rapid și il va ajuta sa o blocheze pe CSA Steaua in cursa pentru promovarea in Liga 3. INCREDIBIL. Ce s-a intamplat cu portretul lui Gigi Becali pictat pe peretii manastirii de la Maglavit FOTO "Borcea se intoarce…