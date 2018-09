Stiri pe aceeasi tema

- Actorul fanco-egiptean Gamil Rateb, care a fost pe afisul a numeroase filme si piese de teatru in Egipt si in Franta, a murit miercuri la varsta de 92 de ani, a anuntat Sindicatul artistilor egipteni, citat de AFP.

- Prezentatorul TV Denis Norden s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa. Barbatul a murit miercuri dimineața, dupa multe saptamani petrecute in spitalul Royal...

- O indragita actrița de televiziune, Liz Fraser, s-a stins din viața la 88 de ani, intr-un spital din Londra. Actrița britanica a aparut intr-o telenovela și in numeroase producții, precum Carry...

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un cunoscut antrenor s-a stins din viața.Prof. Doctor Aurelian Segarceanu, antrenor emerit de tenis, tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a murit la varsta de 84 de ani, informeaza FR Tenis.…

- Scenaristul Shinobu Hashimoto, cunoscut pentru colaborarea sa cu Akira Kurosawa la peliculele ''The Seven Samurai'' si ''Rashomon'', s-a stins din viata la varsta de 100 de ani, informeaza presa japoneza preluata de DPA, potrivit Agerpres. Hashimoto a decedat joi dimineata, la locuinta sa din…

- Lumea sportului este in doliu, dupa ce comentatorul sportiv Marius Ancuța s-a stins la varsta de 50 de ani. Marius Ancuța era antrenor de snooker sși comentator Eurosport. Anunțul trist a fost facut chiar pe...

- Alexe Bardan, fost jucator si antrenor federal de tenis, fost component, dar si capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, precum si fost vicepresedinte al FRT, a decedat la varsta de 81 de ani, informeaza Federatia Romana de Tenis. Federatia Romana de Tenis transmite sincere condoleante…

- Veste trista. Unul dintre cei mai buni fotografi din Republica Moldova, Valerii Corcimari s-a stins din viața in munții din Italia. In anul 2017 a devenit specialist principal (fotograf) in Serviciul de presa al Aparatului Președintelui Republici Moldova, Igor Dodon.