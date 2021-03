Stiri pe aceeasi tema

- Șeful guvernului de la București a respins criticile formulate la adresa programului comun UE de achiziție a vaccinurilor COVID, spunand ca acesta a ajutat substanțial statele membre mai puțin bogate, scrie joi publicația europeana. Președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, a fost atacata de politicieni…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat luni ca va fi analizata posibilitatea deschiderii unei rute aeriene directe dintre Bucuresti si Skopje, cand contextul epidemiologic va permite relansarea transportului aerian la o capacitate optima. Anca Dragu a avut o intalnire cu Gabriel Atanasov,…

- Guvernul se reuneste in sedinta miercuri, incepand cu ora 13.00, avand pe ordinea de zi proiectul de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva Covid. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse: persoanele cu handicap, persoanele imobilizate, persoanele imunodeprimate, insotitorii…

- Romanii incluși in perioada a doua a campaniei de vaccinare - persoanele cu varsta peste 65 de ani, cele aflate in evidența cu boli cronice și angajații "care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale" - se vor putea programa pentru vaccinare incepand de vineri, 15 ianuarie, de la ora 15.00.

- Președintele Klaus Iohannis va fi vaccinat impotriva coronavirusului astazi, la ora 10:00, in a doua etapa a campaniei de vaccinare din Romania, in care este inclusa populatia cu grad ridicat de risc.A doua etapa de imunizare din Romania, in care este inclusa populatia la risc, reprezentata de adultii…

- FRF a transmis catre UEFA locurile de desfasurare ale celor doua partide programate in luna martie.Tricolorii vor disputa prima partida din grupa preliminara pe teren propriu, contra Macedoniei de Nord, meci care se va juca in 25 martie, de la ora 21:45, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti.Ulterior,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa la Ploiesti si Bucuresti primele doua partide din grupa de calificare la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, evenimentele fiind programate in luna martie, a anuntat miercuri, Federatia Romana de Fotbal. Tricolorii pregatiti de Mirel Radoi vor disputa prima…

- Mulțumesc! Este cuvantul sarbatorit internațional pe data de 11 ianuarie, an de an. Mulțumesc trebuie sa ii zicem noi, romanii, lui Donald Trump pentru ca la mijlocul lui decembrie 2019 trimitea in Romania un om care ”sa ne lumineze calea”, pe Adrian Zuckerman, in postul vacant de ambasador SUA la…