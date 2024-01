Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet”, din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. „Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum”, a declarat intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale […] The post Veste șoc pentru Zelenski: Ajutorul american pentru Ucraina „a incetat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .