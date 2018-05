Mihai Bendeac a ajuns sa isi motiveze decizia luata, argumentand ca nu mai poate face flotari cu bataie dubla de palme.

Mihai Bendeac, ANUNT NEASTEPTAT. "Testul de sarcina a venit azi. Treaba asta imi creeaza o bucurie suspecta"

"Dovada ca e buna decizia de a ma retrage din juriul iUmor. Jur ca, in orice alt context, pot face flotari cu bataie dubla de palme. E clar ca in timpul in care noi aveam audiții la acest show, eram atat de bombardat mental incat… Dar am sa ma filmez facand flotari", a declarat, in gluma, Mihai Bendeac.