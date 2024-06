Președintele Klaus Iohannis s-a retras din cursa pentru șefia NATO. S-a aflat oficial ca renunța la cursa pentru funcția de secretar general al Organizației. Anunțul a venit de la Cotroceni, dupa ședința din 20 iunie a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), condusa de catre Klaus Iohannis. „In ședința CSAT, Președintele Romaniei a informat […] The post E oficial! Klaus Iohannis se retrage din cursa pentru șefia NATO first appeared on Ziarul National .