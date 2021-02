Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca 530 de milioane de lei destinati burselor elevilor vor fi cuprinsi in bugetul de stat pe acest an, conform Agerpres. "Am avut aceasta solicitare de cuprindere a burselor elevilor. Este public ce am cerut de mai mult timp, intr-un…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea renunța la masca de protecție in timpul orelor de sport, dar trebuie sa vorbeasca și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa fie de acord. Ministrul Educației a dat exemplele celor mai multe țari din Europa, in care masca de protecție…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca in cazul in care parintele refuza sa-si dea acordul pentru testarea elevului care manifesta simptome de COVID-19, acel elev va avea restrictionata participarea fizica in colectivitate pentru o perioada de 14 zile. „Formularul nu este obligatoriu.…

- Toți elevii vor purta obligatoriu masca de protecție la orele de educație fizica, a anunțat ministrul Educației, care a explicat ca masura este una dintre cerintele specialistilor din domeniul sanitar. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai explicat ca ordinul de ministru pe care l-a dat cu privire…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a primit peste 10.000 de propuneri privind materiile care vor fi predate la liceu incepand de anul viitor si numarul de ore alocat. Planurile-cadru de liceu au fost puse in dezbatere publica, astfel ca mii de propuneri de modificare au fost trimise ministerului.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, considera ca elevii ar putea veni la școala și sambata, pentru orele de educație remediala, iar dascalii sa fie platiți in plus pentru aceste ore. “Printre cele 7.203 de școli nu este nici una care sa spuna ca nu are nevoie de nici un fel de acțiune remediala. Sunt…

- Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu…