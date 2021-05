Veste bună pentru turiști. Transfăgărăşanul, deschis mai mult de patru luni pe an. Ce spune CNAIR Operatorii de turism lupta ca Transfagarașanul sa fie deschis mai mult de patru luni pe ani. Intre timp, agenții economici au caștigat in instanța razboiul cu CNAIR. De asemenea, o recenta inițiativa economica și politica le-ar mai putea aduce inca doua luni cu turiști. Veste buna pentru turiști Recent a avut loc o dezbatere pe […] The post Veste buna pentru turiști. Transfagarasanul, deschis mai mult de patru luni pe an. Ce spune CNAIR appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lupta operatorilor de turism de pe Transfagarasan pentru deschiderea soselei mai mult de patru luni pe an se masoara in guvernari si dureaza de ani buni. Intre timp, agentii economici au castigat in instanta razboiul cu CNAIR, iar o recenta initiativa politica si economica le-ar mai putea aduce inca…

- Veste buna pentru iubitorii tenisului: s-a deschis baza sportiva Olimpia "Am deschis baza sportiva Olimpia și am reamenajat terenurile de tenis. Avem 5 terenuri, suprafața de joc fiind zgura, toate reamenajate pentru orice competiție naționala sau internaționala. Programul bazei incepe la orele 08:00…

- Regia Publica Locala a Padurilor Sacele a incercat din nou sa puna pe picioare proiectul de reamenajare a Cascadei Tamina din Piatra Mare. Proiectul a fost gandit și anunțat in urma cu cinci ani de catre primaria Sacele și de catre regie. Proiect lansat in 2015 și blocat Proiectul lansat in anul 2015…

- Veste buna pentru parinți, dar mai ales pentru copii: s-a deschis KIDS OUTLET, primul outlet exclusiv pentru copii din Vrancea, la etajul I al magazinului Milcov. Ideea acestui nou concept a aparut la sfarșitul anului trecut, iar visul a devenit realitate in aprilie, anul acesta. „Ideea magazinului…

- Familia Regala a anunțat ca Domeniul Regal de la Savarșin va fi deschis doritorilor sa-l viziteze, incepand de la 1 mai 2021. Momentul este unul istoric. Este pentru prima data de la revenirea Regelui Mihai in țara noastra cand Domeniul Regal de la Savarșin este deschis publicului doritor sa-l viziteze.…

- In sectorul 4 din București s-a deschis al treilea centru de vaccinare.Vlad Niculescu, director executiv Primaria Sectorului 4: Funcționeaza cu 6 cabinete de vaccinare. Are o capacitate de 360 de persoane pe zi, care se pot vaccina in acest centru.Cei care vor sa se imunizeze in acest centru trebuie…

- Autoritațile Islandei, țara care de nenumarate ori s-a poxiționat in topul celor mai sigure țari din lume, au deschis granițele pentru turiști cu o singura condiție - sa fie vaccinați impotriva coronavirusului. Acest lucru a fost menționat intr-o declarație de pe site-ul Ministerului Sanatații al țarii.…