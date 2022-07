Verona a decis raţionalizarea apei potabile din cauza secetei Verona, oras italian cu un sfert de milion de locuitori, a decis, sambata, rationalizarea apei potabile, din cauza secetei din Italia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

