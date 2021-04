Mircea Tand a venit la Chefi la Cuțite tocmai din nordul țarii, de la Sighetul Marmației. In prezent, este managerul unui magazin și a vrut sa le demonstreze chefilor ca se pricepe destul de bine și la gatit. Tatal sau este var primar cu tatal lui Nicolai Tand, deci putem spune ca gatitul este o tradiție in familia sa. Mircea Tand adora mancarea thailandeza și a preparat-o in seara aceasta pentru chefi. Iata cum s-a descurcat Mircea Tand și ce parere au avut cei trei jurați!