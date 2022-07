Verișoreală cu bucluc Știrea asta pe care o scriu acum are iz de Caragiale, parol! Numai el, nenea Iancu, putea sa le incalceasca și sa le imbarlige pe toate, de sa iasa material spuma spumelor… Avem, in textul asta, chestii intre neamuri. Nu de cumetreala, ci de verișoreala. Un roman in varsta de 40 de ani, care traiește in Italia, a pus ochii pe nevasta varului lui, aflata și ea in Italia. Cu naturelul simțitor, și nevasta varului a pus ochii pe var și a raspuns avansurilor lui. Intre cei doi a inceput, deci, o relație. Pentru consumarea ei, s-au cazat intr-o camera de hotel din localitatea Spresiano din provincia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

