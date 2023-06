Legislația rutiera din Romania prevede ca pentru a circula cu un autovehicul pe drumurile publice din țara noastra, toți conducatorii auto trebuie sa dețina un permis de conducere in termen de valabilitate. Permisul de conducere are un termen de valabilitate de zece ani de la data eliberarii. La expirarea lui, conducatorul auto are obligația de a-l preschimba la o secție de poliție. Legislația in vigoare pedepsește circulația pe drumurile publice avand permisul auto expirat. In Codul Rutier stabilește ca reprezinta contravenție conducerea unui autovehicul pe drumurile publice din țara noastra…