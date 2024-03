145 de contravenții și 5 infracțiuni în 4 ore REȘIȚA – Toate la Reșița, sambata, 16 martie, intre orele 16.00 și 20.00, cand oamenii legii au derulat o acțiune pe linie de ordine și siguranța publica in municipiu! „Pe parcursul activitaților au fost legitimate aproape 300 de persoane și verificate peste 220 de autovehicule, fiind efectuate controale la 2 societați comerciale și 2 agenți de securitate. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 135 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala peste 30.000 de lei, dintre care 124 pentru nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice, 9 pentru nerespectarea normelor de conviețuire… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

