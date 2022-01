Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au una din cele mai mici speranțe de viața din Europa, fiind pe penultimul loc din acest punct de vedete, potrivit ultimului studiu privind Starea Sanatatii realizat de Comisia Europeana. De altfel studiul arata ca romanii iși pun singuri viața in pericol prin mai multe comportamente riscante.…

- Numarul romanilor care mor in urma unor boli ce ar fi putut fi tratate sau prevenite este dublu fața de Europa, ceea ce indica performantele scazute ale sistemului de sanatate, lipsa accesului la servicii, dar și lipsa prevenției. Toate acestea fiind acutizate, in ultimii doi ani, de catre pandemie.…

- Speranța de viața la naștere in Romania, și așa penultima din Europa, a scazut in medie cu 1,4 ani in timpul pandemiei de coronavirus – dublu fața de media europeana, de 0,7 ani, potrivit unui raport oficial privind Starea Sanatatii in Uniunea Europeana. De vina pentru mai mult de jumatate din totalul…

- Romania va cumpara avioane de vanatoare F-16 din Norvegia, pentru 354 de milioane de euro, dar si suport logistic si echipamente specifice in valoare de 100 de milioane de euro din SUA. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului o scrisoare oficiala prin care cere aprobarea formala pentru…

- Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei Naționale a Romaniei, pe rețelele de socializare. ”La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!”, se arata pe pagina de Facebook a Excutivului comunitar. ”Astazi sarbatorim alaturi de…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- „Unicornul” ceh Rohlik a anunțat oficial, ca, din 2022, își va lansa în România serviciul de comerț online cu alimente, într-un asalt asupra țarilor latine din Europa, în care va folosi un nou brand comun, Sezamo. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Peste 110.000 de verificari au avut loc, in ultimele 24 de ore, in Romania, pentru depistarea celor care nu respecta masurile luate de autoritați in contextul pandemiei COVID-19. Au fost date peste 3.100 de amenzi, in valoare de 642.650 de lei. Polițiștii, impreuna cu jandarmi, polițiști de frontiera,…