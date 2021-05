Verificare valabilitate RCA. Cum poți să vezi online când îți expiră asigurarea auto Pentru a circula pe drumurile publice șoferii trebuie sa aibe valabila neaparat asigurarea RCA. In caz contrat, aceștia se pot alege cu o amenda, iar acest lucru nu este pe placul nimanui. Mai exact, daca ești oprit de polițiști pentru un control de rutina, lipsa asigurarii RCA se amendeaza cu o suma intre 1.000 de lei și 2.000 de lei. Aceasta sancțiune este prevazuta in articolul 37, aliniatul 9 din Legea 132/2017 privind asigurarile auto. Potrivit acestui articol, polițiștii ”vor decide reținerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului pana la prezentarea documentului privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca in ziua de 08 mai, la o societate comerciala de pe raza localitații Valea Danului, ar fi avut loc un eveniment privat (botez), la care ar fi participat aproximativ 30 de persoane. Sesizarea…

- Echipamente IT, pentru Liceul Teoretic Teiuș, in vederea asigurarii accesului elevilor la orele online. Investiție de peste 1.000.000 de lei Liceul Teoretic Teiuș va beneficia de 810 echipamente IT, precum laptop-uri, tablete, camere web, in valoare de peste 1.000.000 de lei, pentru a asigura accesul…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore au fost verificate 656 de persoane aflate in carantina,…

- Toți cei 31 de romani se aflau intr-un autocar. La granița cu Franța, testele lor PCR au atras atenția vameșilor. La verificare , aceștia au constat ca aparțineau alor persoane. Romanii au prezentat testele care figurau ca ar fi fost facute in mai multe laboroatoare. La o verificare mai atenta vameșii…

- Se impun tot mai multe restricții pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Polițiștii și jandarmii fac controale, periodic, aplicand sancțiuni. CE poți sa pațești daca te prins polițiștii noaptea pe strad sua ca Nu respecți masurile impuse de autoritați: Autoritațile centrale au anunțat ca nu…

- Se impun tot mai multe restricții pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Polițiștii și jandarmii fac controale, periodic, aplicand sancțiuni. CAT trebuie sa scoți din buzunar, in funcție de masura pe care NU o respecți: Autoritațile centrale au anunțat ca nu doresc carantinarea intregii țari,…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, ca a vazut ce s-a intamplat in weekend, fiind nemultumit ca sunt persoane care inca nu au inteles ca trebuie respectate regulile pentru limitarea pandemiei. Premierul a anuntat ca, la ora 13.00, va avea o intalnire cu primarul general si primarii de sector pentru…

- ​Reprezentanții Poliției vin cu precizari și clarificari referitoare la modul in care s-a intervenit in cazul Onești. Luni, doi muncitori au fost sechestrați și uciși de un barbat. Comisar șef Gheorghe Cristian din IGPR: „Primul apel la 112 a fost inregistrat la 11.47. Apelul a fost transferat de STS…