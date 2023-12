Stiri pe aceeasi tema

- In citeva zile, Google va incepe procesul de ștergere a conturilor de utilizator care sint inactive. Operațiunea va afecta conturile de pe servicii precum Gmail, Photos, Drive și altele. Se promite ca procedura va fi lansata la 1 decembrie anul acesta, relateaza Gazeta.ru. Motivul pentru acest tip de…

- Recent a fost semnat un acord intre Fondul European de Investiții și Raiffeisen Bank Romania, cu garanții record in valoare de 400 milioane euro. Am discutat cu Mircea Busuiceanu, vicepreședinte al Diviziei de Risc, despre ce va face banca cu cele 2 scheme de garantare, despre conceptul de creditare…

- Google o sa ștearga milioane de conturi Gmail, din decembrie! Vezi cum ți-l poți pastra Google o sa ștearga milioane de conturi Gmail, din decembrie! Vezi cum ți-l poți pastra Din luna decembrie Google demareaza procesul de ștergere a conturilor de Gmail, conform anunțului facut de vicepreședintele…

- Reprezentanții Google au anunțat ca, incepand cu luna decembrie, vor incepe sa ștearga milioane de conturi de Gmail. Mai exact, este vorba despre conturile care au fost inactive timp de doi ani sau mai mult. Compania adopta o abordare treptata, incepand cu acele conturi care au fost create și nu mai…

- Incepand din luna decembrie, milioane de conturi de Gmail vor fi șterse definitiv. Anunțul a fost facut de vice-președintele managementului produselor Google, Ruth Kricheli. Va fi eliminat inclusiv conținutul din Google Workspace, cum ar fi Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar și Google Foto.

- Si in anul 2023, Politia de Frontiera Romana, impreuna cu alte autoritati competente, a desfasurat actiuni de depistare a celor care au ca preocupare traficul cu produse contrafacute, actionandu se in special in punctele de trecere a frontierei, dar si in zona de frontiera, constatandu se fapte de incalcare…

- ''Decizia de a distribui apa in sudul Fasiei Gaza, aprobata de premierul (Benyamin) Netanyahu si de presedintele (american) (Joe) Biden, va impinge populatia civila spre sudul Fasiei'', a declarat ministrul israelian al energiei, Israel Katz, intr-un comunicat.Municipalitatea din Beni Souheila (sudul…

- Veniturile Greciei din turism au inregistrat un nou record in primele sapte luni din 2023, conform datelor oficiale, in timp ce exista o cerere solida pentru calatorii in perioada toamnei, inclusiv in noiembrie, informeaza publicatia Ekathimerini.