Anul 2019 a capatat stralucire pentru Simona Halep datorita celor doua saptamani de vis de la Wimbledon. Aventura de la All England Club a propulsat-o pe constanteanca in legenda - asa cum a notat presa internationala si pe locul doi in topul celor mai bune jucatoare de tenis ale decadei in ancheta Tennis Channel. Iar Simona a gasit caracterizarea perfecta, succinta, a zilei de 13 iulie 2019: „o finala dumnezeiasca“.