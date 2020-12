Verdictul lui Daniel Funeriu după Evaluarea Națională 2020: Suntem în mijlocul unui cataclism național Rezultatele finale de la Evaluarea Naționala 2020 arata ca peste 70% dintre cei care au participat la examen au avut note mai mari sau egale cu 5.Situația statistica generala arata ca dintre cei 160.468 candidați prezenți, 122.252 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adica 76,20%. Dintre aceștia, 892 de candidați au incheiat examenul cu media generala 10 (zece). aproape dublu fața de anul trecut - 459.Ministerul Educației a anunțat ca, in urma reevaluarii lucrarilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 76.2%, iar numarul candidaților… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

