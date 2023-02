Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil s-a produs astazi in comuna Bicazu Ardelean, in Neamt. Un autoturism a intrat intr-un cap de pod din fata unei locuinte, in urma impactului rezultand doi raniti, ambii din Iasi, care au fost transportati la spital, pentru ingrijiri medicale. Nedoritul incident s-a petrecut in jurul…

- Strigatele unui batran din Neamt, care cerea jutor dintr-o fantana in care cazuse, au fost auzite de un vecin. Acesta a sunat la numarul unic de urgența 112, iar pompierii au ajuns in timp util, astfel ca sateanul a avut parte de o salvare miraculoasa. Alarma s-a dat la Inspectoratul pentru Situatii…

- Curtea de Apel Bacau a pus capat unui proces, sentinta aplicata unui infractor periculos din Neamt fiind definitiva si irevocabila, dupa ce un barbat era sa fie ucis chiar in spital, la Centrul de Primiri Urgente a unitatii sanitare din Roman in timpul unei altercatii. Ionel Udila, in varsta de 44 de…

- Intr-un incendiu mistuitor petrecut in toiul noptii la Pipirig, Neamt, doi barbati, tata si fiu, au ars de vii, fortele de interventie nemaiputand face nimic pentru salvarea lor. La Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ din Neamț, alarma pentru interventia din satul Pataligeni, comuna…

- De pe data de 3 decembrie 2022, Sebastian Sandu, membru al Club Detect Metal Roman, este cel mai nou detectorist din Neamt care si-a trecut in palmares o descoperire de senzatie. A mai avut unele, dar de mai mica anvergura, dar cea de sambata trecuta nu-l face sa regrete ca-i un pasionat in domeniul…

- In urma unei actiuni a DIICOT Neamt, care a avut in penultima zi a acestei saptamani pe linia combaterii traficului si consumului ilicit de droguri de risc si mare risc, dupa sapte perchezitii zece persoane au ajuns la audieri, dintre acestea patru fiind retinute, iar pentru a cincea s-a propus emiterea…