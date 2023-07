Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep ar putea fi stearsa din clasamentul WTA! Sportiva din Romania a fost, in sfarșit, audiata miercuri și joi la tribunalul Sport Resolutions de la Londra, dupa trei amanari, iar jurnaliștii spanioli de la Marca au venit acum cu o ipoteza șocanta! Simona Halep, stearsa din clasamentul WTA Așadar,…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase (76 de ani) a vorbit despre situația Simonei Halep (31 de ani, numarul 50 WTA), jucatoare care a fost audiata zilele trecute la Londra de catre cei de la Sports Resolutions, un for care se ocupa de soluționarea litigiilor in sport. Halep a fost suspendata in toamna…

- Simona Halep (31 de ani) a fost audiata timp de doua zile la Londra, de Sport Resolutions, in procesul in care este acuzata de dopaj cu Roxadustat și de neregularitați in pașaportul biologic.

- Publicația spaniola Marca anticipeaza o suspendare de doi ani pentru Simona Halep, jucatoarea care a fost audiata saptamana aceasta la Londra, de catre forul independent Sports Resolution, in cazul de dopaj nesoluționat de mai bine de opt luni. Simona Halep a avut parte, in sfarșit, de audierea mult…

- Deși opinia publica din Romania este in mare parte solidara cu ea, exista și personaje care nu sunt de acord cu zidul ridicat in jurul fostului lider mondial.Una dintre ele este fostul manager de comunicare al Gabrielei Ruse, jurnalistul Andrei Nourescu, care a avut o parere tranșanta despre situația…

- Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) lanseaza noi acuzații la adresa Simonei Halep! Romanca este din nou acuzata ca a incalcat Programul anti-doping de tenis (TADP), fiind prinsa cu nereguli și in pașaportul biologic. ITIA a mai precizat ca Simona Halep face parte din grupul celor…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, luni, ca Simona Halep, jucatoare testata pozitiv la un control antidoping in toamna anului trecut, va mai juca dupa incheierea procesului deoarece este inca tanara.El a mentionat insa ca intarzierea in judecarea cazului de doping nu este in favoarea Simonei…

- Simona Halep are mari emoții! Audierea din fața judecatorilor de la tribunalul Sport Resolutions, din Londra, in dosarul in care este acuzata de dopaj cu Roxadustat, va avea loc la finalul acestei luni. Jucatoarea de tenis a primit vești proaste din Romania cu cateva zile inaintea acestui proces. Directorul…