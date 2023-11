Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in unsprezece judete si municipiul Bucuresti pana miercuri seara, potrivit news.ro.”Marti si miercuri (26 si 27 septembrie), vantul va avea intensificari temporare in Dobrogea si Muntenia, cu viteze de 55...65 km/h, iar…

- Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari unde batranii erau cazati in conditii groaznice, urmeaza sa fie cercetat in continuare in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis, vineri, contestatia procurorilor DIICOT impotriva deciziei prin care a fost plasat in arest la domiciliu.…

- Frații Godei au reușit sa induplece instanța, iar in loc de inchisoare, judecatorii au hotarat plasarea acestora in arest la domiciliu. Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a arestarii preventive pentru Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari…

- Avertizari cod portocaliu și cod galben de temperaturi ridicate pentru jumatate din țara, pana miercuri seara, emise de Administația Naționala de Meteorologie. Avertizarea cod portocaliu de canicula, valabila marți, 22 august, vizeaza județele Teleorman, Giurgiu, Calarași, Ialomița, Braila, Constanța,…

- Prognoza meteo a fost actualizata. Avertizarile meteorologice de canicula și disconfort termic accentuat au fost prelungite.COD GALBENInterval de valabilitate: 22 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harțiiValul de caldura va persista in…

- Cei 4 inculpati din dosar au ajuns, marti dimineata, la CAB. A venit si Gheorghe Plesa, unul dintre oamenii importanti pentru Stefan Godei, Plesa fiind cel care l-a ajutat sa obtina acreditarile pentru centrele sale.Asistentul social care a avut legaturi stranse cu Godei a fost tacut si a refuzat sa…

- Asistenții torționari din azilele groazei din Ilfov ajung marți dimineața la Curtea de Apel. Aceștia incearca sa ii convinga pe magistrați ca sunt nevinovați, informeaza Realitatea Plus. Cei patru, vizați in ancheta procurorilor DIICOT, contesta decizia Tribunalului București de a ii plasa sub masura…

- Reamintim ca marți, 4 iulie, 31 de perchezitii au fost facute in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges. Astfel au ieșit la iveala neregulile grave petrecute in camine ale groazei. In urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autoritati din…