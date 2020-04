Produsul intern brut calculat pentru zona euro in primul trimestru din 2020 a scazut cu 3,8%, in comparație cu trimestrul anterior. Este cea mai mare prabușire de la inființarea monedei unice europene. Pandemia de coronavirus a aruncat economia zonei euro in cea mai mare contracție inregistrata pana acum de statistici, in condiții in care statele membre și-au inchis practic economiile, in incercarea de a limita raspandirea bolii. Astfel, produsul intern brut – PIB calculat pentru zona euro pentru primul trimestru din 2020 a scazut cu 3,8%, in comparație cu trimestrul anterior, conform estimarilor…