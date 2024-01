Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net in Romania a fost 4.692 lei in luna octombrie, in crestere cu 99 de lei fața de luna septembrie, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii…

- In anul școlar 2022-2023 s-au desfașurat 863.910 de activitați in cadrul Programului „Saptamana verde”! Preșcolari, elevi din invațamantul primar, gimnazial și liceal, cadre didactice și parinți au participat la activitați pe teme precum: schimbari climatice (99.335 de activitați); managementul deșeurilor,…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta, luni, deschiderea unei noi sesiuni de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii Naționale de Mediu nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu aproximativ 23 tone de deșeuri din aluminiu provenite din Slovenia pentru o societate comerciala de pe raza judetului Satu Mare. Miercuri,…

- Ministerul Educației, chemat in instanța de FACIAS: Fundația vrea sa vada cate școli neconforme are Romania in 2023Cate școli neconforme are Romania? Cați elevi merg la toaleta in curte? Cați elevi urmeaza sa sufere de frig in iarna asta?FACIAS a incercat sa afle toate aceste informații direct la…

- Procedura de Implementare a Programului de Microindustrializare – „Fabricat in Romania” a fost publicata in Monitorul Oficial Procedura programului național multianual de microindustrializare a fost publicata in Monitorul Oficial. Schema de minimis va fi implementata de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Taxa de poluare ar putea reveni dupa aproape 7 ani. Daca in trecut am avut doua astfel de taxe care au fost considerate neconstituționale, iar mulți oameni și-au primit banii inapoi – acum, ni se recomanda sa introducem, din nou, o taxa pentru a descuraja importul și deținerea masinior vechi. In trecut,…