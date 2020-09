Vera lanseaza piesa “Ramai cu bine” Vera continua seria de lansari cu piesa “Ramai cu bine”, o scrisoare de adio pe note muzicale. Artista din Republica Moldova canta despre trairile de la finalul unei relatii si rememoreaza momente dintre ea si persoana iubita. Perioada de lockdown i-a ajutat pe Vera si pe Vlad Isac, producatorul cu care aceasta colaboreaza, cu inspiratie si au reusit sa finalizeze numeroase piese. Inainte de “Ramai cu bine”, artista a mai lansat doua single-uri, “Capatul lumii” si “Ma gandesc la tine”, la o distanta de doar doua saptamani intre ele. Muzica si textul celor trei piese au fost realizate de Vera,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

