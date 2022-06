Stiri pe aceeasi tema

- Rusia castiga mai putin din exporturile sale de petrol, chiar daca livrarile pe mare au atins cel mai ridicat nivel din ultimele sase saptamani, din cauza discounturilor masive pe care trebuie sa le ofere Moscova cumparatorilor din Asia pentru a achizitiona petrolul respins de Europa, ceea ce are ca…

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Intre 74 si 79 milioane de barili de titei din Rusia (membru…

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Prețul gazelor naturale in Europa a crescut brusc dupa ce Rusia a oprit livrarile catre Polonia și Bulgaria, accentuand astfel și mai mult tensiunile in regiune, ceea ce reprezinta o amenințare la adresa securitații energetice a continentului și semnaleaza faptul ca Moscova este dispusa sa reduca și…

- Compania PGNiG, care cumpara gaze de la Gazprom in baza unui contract pe termen lung care expira anul acesta, a refuzat sa comenteze. Fluxurile fizice de gaze prin conducta Yamal-Europe din Belarus pana in Polonia au fost la zero kilowati ora (kWh) la ora 14:00 GMT (17:00 ora Romaniei), in scadere de…

- Intrebat daca Rusia si-ar intrerupe exporturile de gaze catre Europa daca state membre UE ar refuza sa plateasca in ruble, Peskov a spus: ”Nu stiu ce se va intampla cand vor respinge aceasta posibilitate. De indata ce vom avea o decizie finala, vom vedea ce se poate face. Cu siguranta, nu vom face munca…

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite in ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova, relateaza agențiile EFE si TASS, citate de Agerpres.

- La o luna de la izbucnirea razboiului din Ucraina, Rusia transporta mai multe gaze naturale prin conductele care traverseaza Ucraina iar Moscova plateste in continuare toate sumele datorate pentru tranzitul gazelor spre Europa. Livrarile zilnice de gaze naturale rusesti la unele puncte de frontiera…