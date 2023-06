Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2022, in termeni nominali, 6464 lei pe gospodarie, reprezentand 2575 lei pe persoana, in crestere cu 13,8%, respectiv, cu 14,8% fata de anul 2021, potrivit INS. Cheltuielile totale medii lunare ale populatiei au fost in anul 2022, de 5611 lei pe…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in 2022, in termeni nominali, de 6.464 lei pe o gospodarie si de 2.575 lei pe persoana, in crestere cu 13,8%, respectiv, cu 14,8% fata de anul 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri. Cheltuielile totale medii lunare…

- INS: Veniturile medii lunare ale unei gospodarii s-au ridicat in 2022 - Cheltuielile, peste 86% din venituri. Veniturile totale medii lunare au fost, in 2022, in termeni nominali, de 6.464 lei pe o gospodarie si de 2.575 lei pe persoana, in crestere cu 13,8%, respectiv, cu 14,8% fata de anul 2021,…

- 44,5% dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca au nevoie sa iși suplimenteze veniturile lunare, motiv pentru care au un al doilea job. Dintre aceștia, 29,5% lucreaza, concomitent, in doua parți, de luni pana vineri, 11,2% au un job full time de luni pana vineri…

- Președintele Camera de Comerț Dambovița, Valentin Calcan a fost prezent la evenimentul organizat de catre Consiliul Județean Dambovița sub egida „Educația formala și non-formala in perspectiva Anului European al Competențelor”. In Anul European al Competențelor , inițiatorii urmaresc promovarea…

- Excelența in educație și evoluția veniturilor bugetare, doua subiecte pe masa Colegiului Prefectural Dambovița, condusa de prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia Excelența in educație este certificata de rezultatele obținute de elevii dambovițeni la olimpiade și concursuri școlare. S-a vorbit…

- Previziunile arata ca, in 2023, salariile din Romania vor avea o crestere mediana de 6,3%. Cel mai mult vor creste salariile din productia echipamentelor de transport si cele din comert, potrivit unei analize a Ziarului Financiar. Salariile din Romania vor avea o crestere mediana de 6,3% in anul 2023,…

- ”Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodarie si 2648 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul IV 2022, in medie, de 5.842 lei lunar pe o gospodarie (2.332 lei pe persoana) si au reprezentat 88,1% din nivelul…