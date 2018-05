Stiri pe aceeasi tema

- ​Alegerile prezidențiale din Venezuela caștigate de Nicolas Maduro nu s-au desfașurat in conformitate cu standardele internaționale, a afirmat, marți, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, informeaza Reuters, citata de Mediafax.

- Statele Unite au impus sanctiuni vineri impotriva numarului doi al puterii venezuelene, Diosdado Cabello, cu 48 de ore inaintea alegerilor prezidentiale in aceasta tara in criza unde presedintele in exercitiu Nicolas Maduro cauta sa fie reales, relateaza France Presse. Citește și: SURSE -…

- UPDATE Cotatia barilului de titei Brent a depasit joi pragul de 80 de dolari, o premiera dupa luna noiembrie 2014, pe o piata tensionata de incertitudinile cu privire la situatia din Iran si Venezuela, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În jurul orei 09:50 GMT, cotaţia petrolului Brent…

- Statele Unite au chemat luni la amanarea alegerilor din 20 mai din Venezuela, calificandu-le drept "mascarada", si au anuntat o serie de sanctiuni impotriva unor companii si cetateni din aceasta tara, transmite AFP. "Asa-zisele alegeri nu sunt altceva decat o escrocherie si o mascarada", a declarat…

- Uniunea Europeana a indicat joi ca ar putea impune noi sanctiuni Venezuelei daca va aprecia ca democratia continua sa fie subminata in aceasta tara, unde luna viitoare au fost convocate alegeri anticipate pe care opozitia a anuntat ca le va boicota, transmite Reuters. Sefa diplomatiei…

- Venezuela a anuntat ca a convenit sa-si normalizeze relatiile cu Spania si ca cele doua tari isi vor reinstala ambasadorii, care au fost rechemati pe fondul tensiunilor aparute in ianuarie, dupa ce Uniunea Europeana a adoptat sanctiuni impotriva statului latino-american, relateaza Reuters si dpa,…

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.