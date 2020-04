Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…

- Un avion militar de transport cu ajutoare pentru Statele Unite a decolat miercuri dimineata de pe un aeroport de langa Moscova, informeaza Reuters. Rusia a trimis in SUA echipament si masti pentru protectia impotriva coronavirusului, a relatat televiziunea de stat rusa; postul Rossia 24 a prezentat…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, care nu s-a mai reunit de 12 zile, este profund divizat cu privire la un proiect de declaratie legat de coronavirus si asupra reuniunilor "virtuale" pentru adoptarea rezolutiilor, carora Moscova li se opune, a transmis marti France Presse, care citeaza…

- Nu credem ca ar trebui sa intervina cineva in aceste relații", a declarat vineri un purtator de cuvant al președinției ruse despre relația Rusiei cu Arabia Saudita. Este raspunsul Kremlinului la comentariile lui Donald Trump, care a descris razboiul pentru prețul petrolului dintre Putin și Saudiți…

- Presedintele american Donald Trump a comunicat Moscovei ca SUA sunt pregatite pentru un summit al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite menit sa aseze la masa negocierilor Rusia si China in vederea incheierii unui acord tripartit de control al armelor, a declarat un oficial al Casei Albe pentru…

- Rusia si Turcia si-au exprimat dorinta unei 'reduceri a tensiunilor' in Siria, in cursul discutiilor purtate in ultimele zile intre responsabili de rang inalt ai celor doua state, a afirmat sambata Ministerul de Externe de la Moscova, transmite AFP potrivit Agerpres. 'De cele doua parti, accentul…

- Președinții rus Vladimir Putin și turc Recep Tayyip Erdogan au discutat vineri în încercarea de a controla escaladarea brusca a tensiunilor în nord-vestul Siriei, dupa moartea a peste 30 de soldați turci în lovituri ale regimului din Damasc, susținut de Moscova, scrie AFP.Dupa…

- Statele Unite au cerut ca joi sa aiba loc o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU pentru o prezentare de catre ginerele si consilierul presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, a planului de pace american pentru Orientul Mijlociu respins de palestinieni, au anuntat luni surse…