Ilie Hondoreanu nu mai este administrator al firmei Holding Hondor Stil

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia nr. 1 2019 a societatii Holding Hondor Stil SRL. Ilie Hondoreanu foto , asociat unic in cadrul societatii, a decis retragerea sa din functia de administrator. In locul a fost numita Maria Alina Negres.Holding… [citeste mai departe]