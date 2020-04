Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca a semnat Ordonanta Militara nr. 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizata de premierul Ludovic Orban si prevede, printre altele, si carantinarea orasului Tandarei din judetul Ialomita. El a mentionat ca se va…

- Ministrul de Interne a spus ca fost emisa o noua Ordonanța Militara prin care se instituie carantina generala pentru localitatea Țandarei.Va fi permisa doar intrarea și ieșirea din oraș pentru transportul...

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, la 4 aprilie 2020, in declaratia de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca a semnat Ordonanta Militara nr 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizata de premierul Ludovic Orban si prevede, printre altele,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata, in declaratia de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca a semnat Ordonanta Militara nr 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizata de premierul Ludovic Orban si prevede, printre altele, si carantinarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca a fost emisa o noua Ordonanța Militara, care instituie carantina generala in localitatea Țandarei din județul Ialomița. Ordonanța Militara 7 prevede și alte masuri menite sa previna raspandirea COVID-19. Declarații…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, in declaratia de presa de la sediul MAI de duminica seara, ca Ordonanta Militara numarul 4 prevede ca persoanele de peste 65 de ani sa isi poata rezolva problemele de natura medicala pe intreaga perioada a zilei. ‘Am clarificat cu privire la circulatia…

- Marcel Vela a anunțat, duminica seara, ca cea de-a patra Ordonanța Militara are, printre alte prevederi, și unele referitoare la controlul materialelor medicale și al tratamentelor destinate COVID-19.”Am autorizat Centrul de Cercetari Științifica Medicala și altele pentru a aviza și autoriza…

- In aceasta seara in cadrul unei conferințe de presa, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat o noua serie de masuri pe care Romania le-a luat in plina pandemie de coronavirus. "Se suspenda toate evenimentelor de cultura, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri…