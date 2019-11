Vedetele noastre ies la vot! Declaraţia uimitoare a Andreei Marin în ziua alegerilor Vedetele sunt nerabdatoare sa isi aleaga presedintele! In calitate de cetateni romani, acestea abia asteapta sa se prezinte la urne si sa isi exprime optiunea de alegere a noului sef de stat. Fie ca se afla in tara sau sunt plecate in strainatate din diverse motive, VIP-urile nu vor sari peste alegeri si isi vor face aparitia la sectiile de votare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

