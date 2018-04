Vedetele il plang pe Avicii

Vestea mortii lui Avicii, la doar 28 de ani, a socat pe toata lumea. Desi problemele sale de sanatate erau cunoscute, fiind prezentate intr-un documentar despre viata DJ-ului, nimeni nu se astepta la un asemenea deznodamant tragic. Evenimentul de ieri vine sa ne confirme, inca o data, ca it’s not all about the money. Nume mari ale muzicii, cu care a interactionat pe parcursul carierei sale au transmis mesaje de condoleante pe retelele de socializare. Madonna “Atat de trist… atat de tragic. La revedere draga si scumpule Tim. Plecat atat de repede”. So Sad……. So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim.…