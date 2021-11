Vedete la Bâlea Lac: Cu cine s-au fotografiat cabanierii Proprietarii Cabanei Balea Lac si ai telecabinei din zona, familia Klingeis, s-au fotografiat cu celebrii actori Willem Dafoe si Emily Watson, care filmeaza in aceste zile in zona. Vedetele se afla in Romania pentru a filma scene din productia ”Legenda lui Ochi”, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras. Actorul american Willem Dafoe are patru nominalizari la Premiul Oscar si trei la Globul de Aur, in cariera sa pana in prezent avand in total 110 nominalizari si 79 de premii. Despre ce e viitorul film “Legenda lui Ochi” urmareste povestea unei tinere (Zengel) care fuge de acasa si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

