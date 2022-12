Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 500(cincisute) de personalitați si profesioniști din industria cinematografiei, printre care actritele Kate Winslet si Marion Cotillard si regizorii Ken Loach si Pedro Almodovar, au solicitat miercuri, printr-o scrisoare deschisa, eliberarea imediata a actriței iraniene Taraneh Alidoosti, arestata…

- Aproape 500 de personalitati si profesionisti din industria cinematografiei, printre care actritele Kate Winslet si Marion Cotillard si regizorii Ken Loach si Pedro Almodovar, au solicitat miercuri, printr-o scrisoare deschisa, eliberarea imediata a actritei iraniene Taraneh Alidoosti, arestata pentru…

- O veste socheaza showbiz-ul romanesc! Un fost concurent de la Chefi la cutite a murit! A fost gasit fara suflare in propria lui locuinta. A fost un medic stomatolog renumit, recunoscut de multe vedete de la noi din tara. Dentistul Iulian Juncanaru a murit! Fostul concurent de la Chefi la cutite, sezonul…

- Mulți jucatori de la FCSB sunt departe de forma care i-a consacrat, insa un fost component al Generației de Aur vorbește despre caderea inexplicabila a lui Florinel Coman, fotbalist al vicecampioanei Romaniei.

- Indiba, tratamentul neinvaziv al marilor vedete, a fost lansat la Silhouette Medical Beauty Indiba are la baza cele mai multe studii științifice de siguranța și eficiența, peste 500 de studii realizate pe acest tip de tehnologie, și este tratamentul neinvaziv urmat de mari celebritați internaționale,…

- Festivalul de Film de la Marrakech a desemnat un juriu international de exceptie care se va alatura presedintelui acestuia, regizorul Paolo Sorrentino, pentru cea de-a 19-a editie, care va avea loc in perioada 11-19 noiembrie, informeaza Screendaily.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numarul farmaciilor din județ crește de la un an la altul. In anul 2022, potrivit datelor furnizate de catre Casa de Asigurari de Sanatate Maramureș, s-a prelungit valabilitatea contractelor prin acte adiționale pentru eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu…

- Presa de stat rusa Russia-24 a relatat ca motivul retragerii Rusiei din Lyman a fost ca „inamicul a folosit atat artilerie de fabricatie occidentala, cat si informatii din tarile aliantei nord-atlantice”, transmite News.ro, care citeaza CNN. Fortele rusesti s-au retras din Lyman, un oras strategic pentru…