Modificari la eliberarea pașapoartelor in 2024, pentru cetațenii romani. Noile reguli aprobate de Guvern Guvernul a aprobat modificari la eliberarea pașapoartelor in 2024, pentru cetațenii romani. Sunt aplicate condiții mai stricte la eliberarea pașapoartelor temporare. De asemenea, sunt și reglementari in cazul pașapoartelor pentru minori și in situații intalnite de romani in strainatate. Pașaportul simplu temporar Sunt revizuite condițiile in care poate fi eliberat pașaportul simplu temporar, in acord […] Citește Modificari la eliberarea pașapoartelor in 2024, pentru cetațenii romani. Noile…