- Cunoscuții interpreți de muzica populara Ionuț Bledea și Diana Carlig vor fi parinți de gemene. Vestea au impartașit-o cu fanii azi, 7 iulie, tanara familie fiind extrem de incantata de perioada care urmeaza. „PARINȚI DE GEMENE… Mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceasta Mare Binecuvantare! Și va mulțumim…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus luna trecuta trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, sub aspectul savarșirii infracțiunii de dare de mita. Potrivit DNA, in data de 14 septembrie 2021, inculpatul,…

- In perioada 13 – 17 iunie vor fi colectate deșeurile voluminoase din zona de case a municipiului Baia Mare, aceasta fiind a doua campanie din acest an, urmand ca pana la finalul lui 2022 sa mai fie inca doua campanii pentru zonele de blocuri și case. Anunțul a fost facut de catre cei de la ADI Deșeuri…

- Sambata, 11 iunie, incepand cu ora 18:00, a avut loc, pe Stadionul ,,Viorel Mateianu” din Baia Mare, finala Campionatului Județean al Ligii a IV-a intre CSM Sighetu Marmației și Lapușul Targu Lapuș. Caștigatoarea acestui meci urmeaza a reprezenta județul Maramureș in barajul de promovare pentru Liga…

- Pentru echipa masculina de handbal a CS Minaur urmeaza o perioada extrem de aglomerata, cu nu mai puțin de 8 meciuri de disputat in nicio luna de zile. Iar primul are loc chiar azi, 5 mai, un meci care poate aduce echipa din Baia Mare pe locul doi in clasament. Minaur are un sezon excelent, pe final…

- Baia Mare ni se spune este un oraș european. Este prietenos cu mediul, dar și cu animalele domestice. Dovada caii care au fost vazuți azi pe strazile din municipiu, alergand printre mașini fara sa fie deranjați de nimeni. Te-ai aștepta ca o astfel de imagine sa o vezi prin satele din Maramureș, dar…

- Accident rutier la iesire din Baia Mare spre Receala orele amiezii zilei de 13 aprilie. Cel care a sunat la 112 a anunțt ca sunt 3 autoturisme implicate, fara victime incarcerate. La locul accidentului a fost trimis un echipaj TIM Maramureș și ambulanța , s-au preluat 2 victime, o doamna insarcinata,…

- Trei sportivi care sunt acum cazați in internatul Liceului Sportiv din Baia Mare de pe Bulevardul Republicii ar urma sa fie mutați de acolo in alta parte, deși abia s-au mutat acolo. Antrenorul copiiilor, Andrei Gherghel, spune ca respectivii sportivi nu vor sa fie mutați de acolo, pentru ca in ultimele…