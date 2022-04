Stiri pe aceeasi tema

- Cinci din cele 10 centre de vaccinare din județul Bacau au fost inchise din cauza scaderii considerabile a numarului de solicitanți. Astfel au mai ramas deschise doar centrele de la CAEX Bacau, Muzeul de Istorie din Onești, Centrul de Vaccinare nr. 5 din Comanești, Casa de Cultura din Buhuși și de la…

- In perioada 21 – 25 martie a.c. polițiștii au organizat in municipiul Onești, in parteneriat cu Biblioteca Municipala ”Radu Rosetti” din localitate, o expoziție de carte ”POLIȚIA INTRE FICȚIUNE ȘI REALITATE”. In cadrul aceleiași manifestari, in data de 24 martie a.c., elevi ai școlilor oneștene au realizat…

- Corneliu Cristea, președintele de onoare al subfilialei Cultul Eroilor din Onești, unul dintre cei mai respectați oneșteni, un om de mare onoare și un patriot exemplar, a fost condus pe ultimul drum. Alaturi de familia indoliata, de prieteni, de cei care l-au cunoscut au venit președintele Filialei…

- Odata cu ridicarea majoritații restricțiilor impuse de pandemie, Biblioteca „Radu Rosetti” din Onești deschide șase ateliere dedicate persoanelor de toate varstele. Acolo, cei interesați iși pot petrece in mod placut timpul liber, exersand sau invațand abilitați noi. Aceste ateliere iși propun sa provoace…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Buciumi au identificat și reținut doi tineri, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. O femeie de 71 de ani, din Onești, a sesizat polițiștii din Buciumi cu privire la faptul ca, in noaptea de 09/10.03.2022, persoane necunoscute ar fi sustras din…

- Miercuri – 23 martie 2022, incepand cu ora 08.00, S.C. CRAB S.A. (Compania Regionala de Apa Bacau) va sista furnizarea apei pe conducta de aducțiune Darmanești – Targu Ocna – Onești, pentru remedierea unei avarii. Timpul estimat in vederea realizarii intervenției, dar și pentru golirea și umplerea instalației,…

- CLATITE cu MINCIUNI", marți 22 februraie , ora 19 la centrul Cultural Reduta. Reputatul regizor și actor de comedie, Dan Tudor, revine in lumina reflectoarelor cu o comedie fantezista. Printre cei care vor urca pe scena se numara actorii de comedie: Adrian Paduraru, Corina Danila, Anca Țurcașiu. …

- Intreaga luna februarie e presarata de o mulțime de tradiții populare, astfel ca, in aceasta luna au loc o serie de evenimente menite sa duca mai departe si sa nu permita sa fie uitate obiceiurile tradiționale. Centrul Cultural Reduta anunța ca pe parcursul acestei luni sunt organizate o serie de evenimente.…