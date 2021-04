Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada…

- Obiceiuri si traditii de FLORII De Florii, atentia comunitatii traditionale era indreptata, pe langa sarbatoarea religioasa, catre renasterea vegetatiei. De fapt, denumirea populara a sarbatorii vine de la zeita romana a florilor, Flora, peste care crestinii au suprapus sarbatoarea intrarii Domnului…

- Buna Vestire este o sarbatoare creștina celebrata in data de 25 martie a fiecarui an in amintirea momentului anunțarii Fecioarei Maria de catre Arhanghelul Gabriel ca va concepe și va deveni mama lui Iisus din Nazaret.

- Moșii de iarna reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Moșii de iarna sunt celebrați in calendar ortodox 2021 la inceputul anului. In aceasta zi importanta se face pomenirea morților. Moșii de iarna marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților, care…