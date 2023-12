Vechea ta mașină pe benzină poate deveni un vehicul electric în doar 8 ore. Procesul inovator al unei companii germane Prin utilizarea unei tehnologii care poate integra baterii in 42 de modele auto diferite, compania e-Revolt se angajeaza sa diminueze semnificativ durata conversiei de la cateva luni la doar o zi. Aceasta inovație ar putea sa incurajeze adoptarea vehiculelor electrice, avand in vedere ca costul ridicat al mașinilor electrice noi reprezinta principala piedica pentru mulți șoferi, scrie Euronews. e-Revolt iși propune sa remedieze aceasta situație cu ajutorul unei noi metode de a monta baterii in mașini. Compania care promite sa transforme mașinile pe benzina in vehicule electrice in doar 8 ore Convertirea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

