Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere solicitarile cetatenilor, adresate Directiei Generale Politia Locala cu privire la faptul ca, diverse persoane savarsesc acte de natura sa disturbe buna desfasurare a evenimentelor organizate pentru oficierea incheierii casatoriei, Politia Locala Constanta transmite ca duminica, 22.04.2018,…

- Din acest punct de vedere, monumentul din Copou (foto jos) este intr-o stare de degradare mai avansata decat cladirea de pe Cuza Voda. Casa Callimachi a fost achizitionata recent de catre Primarie cu suma de 3,7 milioane lei de la un privat. Imobilul este format din trei corpuri de cladiri, iar suprafata…

- Ignoranta fara margini din partea autoritatilor locale, in plin avertisment meteo de viscol. Mai mult de jumatate dintre becurile stradale nu sunt aprinse. Un cititor ne-a trimis imagini de pe Bd. Independentei, in zona centrala, unde multi dintre stalpii de pe sensul de mers catre nord…

- Casa Sfatului este fosta primarie a Brasovului si dateaza de la 1420. Este locul unde se pronuntau in trecut sentintele capitale. Modul de executie depindea de statutul social al condamnatului.

- Fosta unitate militara in care au fost executați soții Ceaușescu va fi reamenajata. Cladirea din Targoviște, pe ale carei ziduri inca se vad urmele glonțelor ce au strapuns trupul dictatorului Nicolae Ceaușescu și pe cel al soției sale, Elena, nu va fi transformata in mall, așa cum s-a vehiculat. Centrul…

- Ca sa reziste la dezbaterile prelungite, aleșii au avut pauze de masa! N. Dumitrescu Ședința Consiliului Local Ploiești de la sfarșitul saptamanii trecute, destinata exclusiv dezbaterii și aprobarii bugetelor instituțiilor aflate in subordinea legislativului, cat și a bugetului orașului, a fost un adevarat…

- V. Stoica Anul 2018 va fi un an al bataliilor pentru proiecte, la nivelul municipiului Ploiești. In speranța ca “luptele” din interiorul Consiliului Local Ploiești pentru implementarea unora sau a altora dintre obiectivele necesare dezvoltarii orașului vor fi in favoarea cetațenilor municipiului, se…

- Zona Peninsulara a municipiului Constanta reprezinta un punct de atractie pentru turisti atat prin cladirile ridicate aici cat si pentru cladirea Cazinoului care, chiar daca se degradeaza de la zi la zi reprezinta un simbol al orasului. Vazuta de sus, zona Peninsulara ofera imagini superbe. De la zborul…